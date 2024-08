Déjà vu naar vorig jaar? Opnieuw stevige domper voor Kobe Goossens in de Vuelta

Opnieuw pech voor Kobe Goossens (28). De Belg van Intermarché-Wanty kwam in de zesde etappe van de Vuelta ten val en had het de voorbije dagen lastig. Hij werd ook nog eens ziek, maar de knoop is nu wel doorgehakt.

Wellicht hoopte Intermarché-Wanty nog op beterschap en heeft het de rustdag afgewacht, maar beterschap is er niet meer gekomen. Goossens komt dan ook niet meer van start in de tiende etappe van de Vuelta.

"Zo verdrietig om mijn hoofddoel van het seizoen zo achter te laten", reageert Goossens op zijn sociale media. "Maar soms is het leven kut en is het wat het is. Tijd voor een reset en focus op de laatste koersen van het seizoen."

Voor Goossens is het opnieuw een tegenslag. Vorig jaar moest hij ook opgeven in de Vuelta door een valpartij, wat het begin was van bijzonder veel miserie. Goossens moest maar liefst drie keer onder het mes.

Goossens sukkelde acht maanden met zijn knie en kon pas eind april opnieuw koersen. Hij deed het meteen goed met een zesde plaats in Eschborn-Frankfurt op 1 mei. In de Dauphiné moest Goossens opgeven door kniepijn.

In de Tour reed Goossens ook mee, maar kon hij zich niet echt laten zien. In de Vuelta kreeg hij een vrije rol, maar reed Goossens ook geen topuitslag. Dit jaar staat de Ronde van Lombardije (12 oktober) nog op zijn programma.

So sad to leave my main goal of the season like this. But sometimes life sucks and it is what it is. Time for a reset and focus on the last races of the season. https://t.co/NyC7okIonx