Wat is er aan de hand met Cian Uijtdebroeks? Visma-Lease a Bike komt met uitleg

Cian Uijtdebroeks kwam dinsdag als voorlaatste binnen en verloor opnieuw bijna 25 minuten. Wat is er aan de hand met de jonge Belg die vooraf toch de top tien ambieerde.

Dag na dag verliest Cian Uijtdebroeks minuten in de Vuelta. Halfweg staat Uijtdebroeks 63ste op meer dan een uur van leider O'Connor. Enkele dagen geleden klaagde Uijtdebroeks over 'een verdoofd gevoel' in zijn benen.

De link met een vernauwde of beknelde liesslagader is dan snel gelegd in het wielrennen. Maar bij Visma-Lease a Bike willen ze niet te snel conclusies trekken. "Zijn minder presteren kan verschillende redenen hebben", zegt ploegleider Marc Reef bij HLN.

Ook Uijtdebroeks zelf wil nog geen conclusies trekken. Maar het verdoofde gevoel had al hij in het begin van het seizoen. In de aanloop naar de Giro werd zijn positie aangepast en ging het opnieuw beter, maar na de Giro keerde het gevoel terug.

Vuelta uitrijden blijft doel voor Uijtdebroeks

Een andere reden kan ook het nieuwe trainingssysteem zijn bij Visma-Lease a Bike waar Uijtdebroeks aan moet wennen. "We zijn nog aan het uitzoeken wat de juiste aanpak voor hem is", stelt Reef nog.

Hoewel velen al dagen vragen om de opgave van Uijtdebroeks, zijn ze dat bij Visma-Lease a Bike niet van plan. "Vanaf nu is alles erop gericht om de ploeg zo goed mogelijk te ondersteunen en Madrid te bereiken. Het is nog steeds de bedoeling dat hij zal uitrijden."