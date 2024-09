José De Cauwer spreekt klare taal over Wout van Aert: "Zou het graag hebben, maar..."

Wout van Aert heeft op de tweede rustdag in de Vuelta nog altijd de groene trui en de bergtrui in zijn bezit. Staat hij zondag ook in Madrid met twee truien te blinken?

In het puntenklassement heeft Wout van Aert al een hele tijd een stevige voorsprong op Kaden Groves. Van Aert zag Groves zaterdag wel drie punten dichterbij komen door zijn ritzege, maar veel verschil maakt dat niet. Van Aert heeft nog altijd 109 punten voorsprong op de Australiër, wat nog zeer moeilijk overbrugbaar is. Woensdag en donderdag is een sprint wel mogelijk, maar dan zijn er voor de winnaar slechts 30 punten te verdienen. Moet Van Aert doel maken van bergtrui? Ook in het bergklassement staat Van Aert nog altijd aan de leiding, ook al zag hij zondag Jay Vine naast zich komen. De twee hebben nu elk 46 punten, maar Van Aert kwam vaker boven op een beklimming van tweede categorie. Kan Van Aert de bolletjestrui ook deze week nog verdedigen? "Ik zou het graag hebben dat hij die wint, maar niet dat hij daar te veel energie in steekt. Ik zie grotere doelen", zegt José De Cauwer bij Sporza. Woensdag en donderdag zijn er kansen op ritwinst voor Van Aert, zondag is er nog een tijdrit. En dan volgen ook nog de EK wegrit (15 september) en de WK wegrit (29 september), waar Van Aert ook wil scoren.