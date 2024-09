Ritzeges of toch de bolletjestrui? Wout van Aert onthult waar zijn focus echt ligt

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert heeft op de tweede rustdag in de Vuelta nog altijd de bergtrui in handen. En hij wil er ook wel een doel van maken.

Vijftien etappes ver in de Ronde van Spanje, maar toch draagt Wout van Aert nog altijd de bolletjestrui. Hij zag zondag wel de Australiër Jay Vine langszij komen, maar Van Aert krijgt het voordeel omdat hij vaker als eerste bovenkwam op cols van tweede categorie.

Voor Van Aert ook zelf een beetje een verrassing. "In het begin van de week had ik dit resultaat helemaal niet verwacht. Ik moet bekennen dat het wel een klein doel is geworden", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

Ritzeges blijven doel voor Van Aert

Toch blijft de focus van Van Aert gaan naar ritzeges. Hij won in zijn eerste Vuelta al drie etappes, maar werd ook al drie keer tweede. Die vierde ritzege, daar wil Van Aert zeker nog voor gaan in de laatste etappes.

"In de zeventiende en achttiende rit wil ik me focussen op het dagresultaat." Wellicht wordt er in die zeventiende en achttiende rit opnieuw gesprint voor de zege. "Meestrijden voor de winst blijft het leukst."

Nadien wil Van Aert nog bekijken wat er nog mogelijk is voor de bergtrui in de laatste drie etappes. Die kondigen zich bijzonder zwaar aan met twee keer een aankomst boven en als slot nog een tijdrit van 25 kilometer.