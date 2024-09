Wout van Aert toen hij hoorde over mijlpaal in carrière: "Toen schrok ik toch ook even"

Wout van Aert is bezig aan een uitstekende Vuelta met al drie ritzeges. Volgt deze week nog een vierde ritzege en een 50ste profzege?

Drie ritzeges, drie keer een tweede plaats en in totaal acht keer een plek in de top vijf op vijftien ritten. "Ja, de Vuelta is voorlopig een supersucces", zegt Van Aert ook wat verbaasd over zijn prestaties bij Sporza Daily.

"Ik had er heel veel zin in en dat zie je ook. Of het allemaal lukt, daar moeten we de slotweek nog voor afwachten. Maar het gaat inderdaad heel goed en ik amuseer me heel erg. Dan gaat alles net iets makkelijker."

50ste profzege voor Van Aert?

In de slotweek van de Vuelta komen er nog heel wat kansen voor Van Aert. Woensdag en donderdag zijn opnieuw op zijn lijf geschreven met een mogelijke sprint, zondag wordt de Vuelta afgesloten met een tijdrit van 25 kilometer.

Van Aert staat momenteel op 49 profzeges, pakt hij deze week nog zijn 50ste in zijn carrière? "Vroeg of laat zal die 50ste wel vallen." Ook al was Van Aert zelf niet op de hoogte van het feit dat hij de 50 profzeges nadert.

"Men heeft het me onlangs verteld en toen schrok ik er even van. Het is dus niet zo dat ik zelf de tel bijhield. Eerlijk: het betekent niet zo veel. Ik hoop vooral dat het niet stopt bij 50", stelt Van Aert nog.