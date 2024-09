Primoz Roglic laat een heel ander geluid horen dan José De Cauwer

Niet iedereen hoeft het altijd eens te zijn met José De Cauwer, ook al heeft die laatste ons in de loop der jaren op veel wielerwijsheden getrakteerd. Volgens De Cauwer kan Ben O'Connor de Vuelta niet winnen. Roglic daarentegen is wel nog op zijn hoede voor de man in het rood.

O'Connor kwam aan de leiding in de Vuelta door bij zijn ritzege te winnen met minuten voorsprong. Nu is die voorsprong wel ferm aan het slinken. Roglic heeft op de tweede rustdag met groot respect over hem gesproken. "Hij is in heel goede vorm en is een geweldige renner die al een paar mooie resultaten heeft geboekt. De dag dat hij de ritzege en de rode trui veroverde, was hij enorm sterk."

Dat herinnert Roglic zich goed. "Hij reed toen zo lang alleen. En hij blijft ook nog altijd sterk." Vooral die laatste uitspraak is van belang, want die duidt erop dat de Sloveen denkt dat O'Connor tot het einde blijft meedoen voor de eindzege. Iets waar José De Cauwer dus veel minder van overtuigd is. Die gaf aan dat volgens hem het verhaal van O'Connor geschreven is en die laatste de Vuelta niet kan winnen.

Roglic prima in vorm

Een man met het palmares van Roglic kijkt vooral naar de eigen vorm en daar heeft hij niet over te klagen. "Tot dusver gaat het goed. Het gaat zelfs heel goed. Ik probeer de dingen niet te ingewikkeld te maken en niet te veel na te denken." Het is niet zo dat er al verschillende scenario's voor de slotweek in zijn hoofd zitten. "Het is moeilijk te voorspellen wat er de derde week gaat gebeuren."

Ook interessant is om de man die nog altijd aan de leiding staat in de Vuelta eens aan het woord te horen. "Ik was niet geheel zeker van mijzelf toen ik aan de Vuelta begon, maar na etappe zes begon ik er steeds meer in te geloven", heeft O'Connor de droom van Vueltawinst nog niet begraven. "Ik hoop dat de laatste week goed blijft gaan en dat ik het ook kan verzilveren."

O'Connor rekent op zijn ervaring

Hij heeft ervaring in grote ronden door zijn eerdere deelnames aan de Tour de France en maakt de vergelijking. "Vergeleken met de Tour de France ben je hier mentaal minder uitgeput. Dat helpt wel. Een ander gegeven is dat het hier elke etappe klimmen is. Dat komt mij nog niet eens zo slecht uit."