O'Connor eindigt op meest ondankbare plek in Vuelta, maar komt met opmerkelijk statement

In de slotweek van de Vuelta moest Ben O'Connor zijn rode trui afgeven. Hij eindigde uiteindelijk als tweede, na Primoz Roglic.

Ben O’Connor eindigde in de Vuelta zondag op de meest ondankbare plek. Na lange tijd in het rood gereden te hebben werd hij uiteindelijk tweede. Van een teleurstelling is echter helemaal geen sprake.

De kopman van Decathlon AG2R La Mondiale kreeg de leiderstrui in handen na een lange ontsnapping, maar de ruime voorsprong bleek uiteindelijk toch niet voldoende te zijn om Primoz Roglic het nakijken te geven. Van een ontgoocheling is geen sprake.

“Ik ben een trotse man, weet je? Ik kan niet geloven dat dit gebeurd is, tweede…”, vertelde O’Connor zondagavond na de afsluitende tijdrit. Hij verdedigde in de Spaanse hoofdstad met succes zijn tweede plek tegen Mas.

“Er was een moment in de wedstrijd waar ik dacht: als ik echt elke dag het maximale geef en er uithaal… Maar het wordt dan wel moeilijk. Maar deze grote ronde was heel raar. Het was lastig om elke dag in topvorm te zijn. Waarschijnlijk was dit een van de meest fysieke grote rondes die ik gedaan heb tot nu toe, dan is het lastig om elke dag perfect te koersen.”

O’Connor vindt niet dat hij de Vuelta verloren heeft. “Ik heb iets unieks gepresteerd. Ik kreeg een geweldige kans door van etappe 6 tot etappe 19 in de rode trui te rijden, maar ik had niet de illusie dat ik ging winnen. Maar deze drie weken zijn een bepalend moment in mijn carrière.”