Vriendin van Jasper Philipsen kan er niet mee lachen: "Dan maar zelf naar de Jumbo geweest"

Achter elke sterke man staat een nog sterkere vrouw. Dat is ook niet anders bij spurtbom Jasper Philipsen.

Het leven van een renner lijkt een grote droom. Maar er zit veel labeur en af en toe ook eens een klein kantje bij. Dat vertelt Melanie Peetermans, de vriendin van Jasper Philipsen.

Ze grijpt terug naar een voorvalletje van in de Renewi Tour. Leuk klonk het bij Het Nieuwsblad, dat je mannen geregeld bloemen mee naar huis brengen.

Elke vrouw heeft dat graag. “Laatst was ik toch wel ontgoocheld in Jasper. Hij had zijn zegebloemen uit de Renewi Tour zomaar weggeschonken”, lacht ze in de krant.

“Aan zijn baas (Christoph Roodhooft, red.) weliswaar, die zijn madam ermee wilde plezieren. Dus toen ben ik zelf maar een boeket gaan kopen in de Jumbo.”

Philipsen had gereageerd dat ze toch al zo vaak bloemen gekregen had en dat het deze ene keer geen probleem mocht zijn.

Renners krijgen vaak niet alleen bloemen, maar ook manden met streekproducten. “Vaak moet ik selecteren wat mee naar huis mag. Want als Jasper sommige zoetigheden onder ogen krijgt, durft hij wel eens te zondigen.”