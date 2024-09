Vader van Jasper Philipsen onthult wat Mathieu van der Poel zei over Tim Merlier

Jasper Philipsen kan op het EK wielrennen voor één keer niet rekenen op Mathieu van der Poel. Hij vertrouwt de wereldkampioen blind als lead-out, waardoor Van der Poel het graag doet.

De voorbije twee jaar kon Jasper Philipsen in de Tour de France rekenen op Mathieu van der Poel als lead-out. Dat werkte bijzonder goed, want zowel in 2023 als in 2024 won Philipsen drie ritten in de Tour.

Dat Van der Poel een grote rol speelt in de overwinningen van Jasper Philipsen, geeft zijn vader Patrick ook toe. "Als je een lead-out als Mathieu van der Poel hebt, is de rest vaak al K.O. nog voor het echt begint", zegt hij bij HLN.

Merlier gebruikte niet altijd lead-out van Van der Poel

Dat is ook de verdienste van Philipsen zelf, want hij kleeft altijd in het wiel van Van der Poel. En dat heeft Van der Poel ook graag, want anders verbruikt hij onnodige energie als Philipsen geen gebruik maakt van zijn lead-out.

Merlier maakte niet altijd gebruik van de lead-out van Van der Poel bij Alpecin-Deceuninck. "Mathieu zegt altijd: 'Bij Merlier moest ik omkijken om te zien of hij er nog zat'", stelt Patrick Philipsen.

Op het EK zal Philipsen dus niet kunnen rekenen op Van der Poel, daar zijn ze voor één keer tegenstanders. Profiteert Olav Kooij dan van de lead-out van Mathieu van der Poel?