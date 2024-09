Lotte Kopecky geeft toe na vijfde plaats op WK, winnares komt met nieuws over haar toekomst

Het werd net niet voor Lotte Kopecky op het WK tijdrijden in Zürich. Ze werd uiteindelijk vijfde, al was het podium nooit een optie voor de Belgische. Achteraf legde ze haar gevoel uit.

Vijfde op meer dan anderhalve minuut van winnares Grace Brown. Dat is niet meteen wat Lotte Kopecky vooraf had gewild. De Belgische gaf ootmoetig toe dat het in tegenstelling tot op het EK geen topdag was voor haar.

"Er zat vandaag niet meer in. Ik wilde voorzichtig starten, maar ik zat van in het begin tegen de limiet. Dan voel je meteen dat het een lange tijdrit zal worden", aldus Kopecky in een reactie bij Sporza.

Geen goede benen voor Kopecky

"In het begin wilde ik wat reserve inbouwen, maar zelfs dat eerste deel kon ik al niet op reserve rijden. Vandaag was de vorm er niet. Het zat er helemaal niet in."

"Ik kreeg geen beter gevoel tijdens de tijdrit. Het was gewoon niet goed genoeg. Mijn liefde voor het tijdrijden? Het is wat het is. Nu even doortrainen en dan fris zijn zaterdag voor de wegrit."

Brown stopt nog steeds

Aan winnares Grace Brown werd dan weer gevraagd wat ze gaat doen na dit seizoen. "Iedereen wil dat ik door ga doen, maar zoals gezegd stop ik aan het einde van dit seizoen", liet de Australische er geen twijfel over bestaan.