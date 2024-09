Alec Segaert verklaart teleurstellende vierde plaats op WK tijdrijden: "Toen wist ik het al"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Alec Segaert wilde na twee keer zilver de regenboogtrui op het WK tijdrijden bij de beloften. Hij bleef echter met lege handen achter, want Segaert viel zelfs van het podium in het slot.

Bij het tweede tussenpunt na 20,5 kilometer zette Alec Segaert de beste tussentijd, hij was iets meer dan 5 seconden sneller dan Ivan Romeo. Maar aan de streep had Segaert een achterstand van 54 seconden op de Spanjaard.

"Het begin was top. Ik wilde heel hard doortrekken op de beklimmingen. Ik had het daarna wel lastig op de uitlopers, maar dat was ingecalculeerd. Daarna reed ik iets rustiger richting de afdaling", zei Segaert achteraf bij Sporza.

Segaert grijpt naast regenboogtrui en medaille

In de afdaling probeerde Segaert te recupereren voor de laatste 10 kilometer. Maar na één kilometer voelde hij al dat hij zijn beoogde waarden niet kon halen. Het was dan ook afzien in dat laatste deel.

"Toen wist ik het al", zei Segaert. "Hij bleef vol rijden, want hij kon nog altijd een medaille pakken op een WK. "Ik ben nog nooit zo diep gegaan in een tijdrit. Het werd op een gegeven moment echt zwart voor mijn ogen."

"Het is hoe dan ook een gemiste kans, maar meer zat er niet in. Dit was wellicht wel mijn laatste tijdrit bij de beloften. Ik hoop dat ik bij de profs eens wereldkampioen kan worden, maar ik heb nog heel wat jaren voor de boeg."

