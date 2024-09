Eddy Merckx is klaar en duidelijk over Tadej Pogacar: "Daar bestaat geen twijfel meer over"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar verbaasde iedereen op het WK met een aanval op 100 kilometer van de streep. Ook Eddy Merckx was stevig onder de indruk van de Sloveen.

In 1974 won Eddy Merckx als eerste ooit de Giro, de Tour én het WK in één seizoen, ook wel de 'Triple Crown' genoemd. Stephen Roche deed hem dat na in 1987, Tadej Pogacar heeft zich daar nu bij gezet.

Maar vooral de manier waarop de Sloveen het WK heeft gewonnen, zorgt voor verbazing. Ook Eddy Merckx zat met open mond te kijken. "Wat hij gedaan heeft, is echt ongelofelijk. Ik heb er geen woorden voor", zegt Merckx bij Le Parisien.

"Toen hij aanviel, begon ik te vrezen voor hem. Ik was er zeker van dat Tadej veel te vroeg vertrokken was. Normaal is het onmogelijk om te winnen na zo'n lange aanval, maar Tadej flikte het", gaat Merckx verder.

Pogacar de beste

Pogacar werd onlangs 26 jaar, maar voor Eddy Merckx is het duidelijk. "Hij is de sterkste van zijn generatie", benadrukt onze landgenoot. "Daar bestaat geen twijfel meer over."

"Weet je, op mijn leeftijd (79) is er veel nodig om mij van mijn sokken te blazen. Wel, Tadej is erin geslaagd. Ik vermoedde dat hij wereldkampioen kon worden, maar nooit op deze manier. Hij is echt de allerbeste - mijn felicitaties."