📷 Renner Robbe Ghys deelt zijn gevoelens over het onverwachte afscheid van Kenny De Ketele

Kenny De Ketele neemt eind dit jaar afscheid als bondscoach op de piste. Voor Robbe Ghys komt zijn vertrek niet helemaal onverwacht.

Onverwacht kondigde Kenny De Ketele maandag aan dat hij eind dit jaar stopt als bondscoach op de piste. Voor renner Robbe Ghys kwam het nieuws niet echt onverwacht, schrijft hij op zijn sociale media.

"Je belde me een paar weken geleden om eens te spreken over je gevoel, en gedachten. Als kameraden en niet als renner en coach. Toen voelde ik het al dat je andere oorden ging opzoeken", schrijft Ghys op Instagram.

"Helaas hebben we geen knalafscheid gehad, maar ik ben zo trots dat ik als renner met jou mocht werken maar misschien nog meer als coach. Uit het diepste van mijn hart wil ik je veel geluk wensen in alles dat je nog gaat doen in je carrière, maar voor mij zal het weer een stukje lastiger worden zonder jou."

Ghys over afscheid van De Ketele

Volgens Ghys is het niet meer dan normaal dat hij De Ketele, waarmee hij ook nog samen reed op de piste, bedankte. "Ik vind het zelfs raar dat niet meer renners hetzelfde deden, want Kenny was iemand die heel begaan was met zijn team", zegt hij bij Sporza.

Ghys werd op de Spelen in Parijs niet fit bevonden en gepasseerd voor de ploegkoers. De Ketele had daarin niet de eindbeslissing en sprak zelfs over een "broedermoord" volgens Ghys. Hij heeft ook afgehaakt voor het WK van volgende week in Denemarken. De toekomst van Ghys op de piste is ook onzeker door het vertrek van De Ketele.