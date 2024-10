🎥 Remco Evenepoel komt met bijzonder emotionele boodschap na tweede plaats in Lombardije

Remco Evenepoel sloot zijn seizoen af met een tweede plaats in de Ronde van Lombardije. En dat zorgde ook voor wat emoties bij Evenepoel.

Het vat was volgens Remco Evenepoel voor de Ronde van Lombardije leeg aan het lopen, maar hij zette nog één keer alles op alles. Dat resulteerde in een tweede plaats, op drie minuten van de ongenaakbare Tadej Pogacar.

Soudal Quick-Step legde de laatste koersdag van Remco Evenepoel vast en plaatste ook een video online over de Ronde van Lombardije. Bij de start werd Evenepoel al verrast door zijn vrouw Oumi. "Wat doet gij hier?", lachte Evenepoel.

Emotionele Bramati en Evenepoel

Toen Evenepoel zeker was van zijn tweede plaats had hij een mooie boodschap voor ploegleider Davide Bramati. "Brama, deze is voor jou. Jij hebt mijn leven gered vier jaar geleden", verwees Evenepoel naar zijn val in 2020.

Een duidelijk geëmotioneerde Bramati feliciteerde Evenepoel met zijn tweede plaats. "Congratulations mate, chapeau." En ook Evenepoel liet de emoties de vrije loop toen hij na de finish in de armen van Oumi reed.

Voor Evenepoel is het nu tijd voor vakantie, maar plannen zou hij nog niet gemaakt hebben. Met twee olympische titels, een wereldtitel tijdrijden en een derde plaats in de Tour heeft Evenepoel zeker wat vakantie verdiend.