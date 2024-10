Stevige problemen voor Wout van Aert en co de komende jaren? "Het zou zomaar kunnen"

In 2023 triomfeerde Visma-Lease a Bike koers na koers. In 2024 was het door tegenslag heel wat minder en dat zou zich de komende jaren nog kunnen doorzetten.

In 2023 was Visma-Lease a Bike de dominante ploeg in de grote rondes. Roglic won de Giro, Vingegaard de Tour en Kuss de Vuelta. In die Vuelta stonden Vingegaard en Roglic ook nog eens op het podium.

Verder waren er ook zeges in de Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de E3 Saxo Classic in het voorjaar. Ook in de Dauphiné, Tirreno-Adriatico, het Baskenland en Catalonië was de ploeg de beste.

In 2024 was het heel wat minder, al waren er wel zeges in de Omloop, Dwars door Vlaanderen, Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico en Kuurne-Brussel-Kuurne. En Vingegaard werd tweede in de Tour. In de monumenten had Visma echter geen enkele renner in de top tien.

Zorgt vertrek Zeeman voor problemen?

En dan vertrekt ook nog eens Merijn Zeeman bij de ploeg. Volgens Thomas Dekker zal de ploeg dat voelen. "Het kan ook heel makkelijk dat er weer een paar mindere jaren komen", zegt hij bij Live Slow, Ride Fast.

"Natuurlijk trekken ze goede renners aan en halen ze er alles uit, maar het zou ook kunnen dat er wat magere jaren aankomen. De komende jaren moeten ze heel tevreden zijn als ze met Vingegaard meestrijden tegen Pogacar om de eindwinst in de Tour."