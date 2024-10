Eli Iserbyt krijgt stevige schorsing en boete van de UCI, Mettepenningen reageert gepikeerd

Op zijn website heeft Pauwels Sauzen-Bingoal bekendgemaakt dat Eli Iserbyt door de UCI drie wedstrijden is geschorst na het incident van afgelopen weekend in Beringen. Hij mist dus de crossen in Essen en Ruddervoorde dit weekend en in het Nederlandse Heerderstrand.

"Eli Iserbyt excuseerde zich na de wedstrijd bij de betrokken renner, maar ondertussen heeft de UCI ook een bijkomende sanctie aangekondigd. Daarnaast volgt er ook nog een extra boete van 2.500 Zwitserse frank", schrijft de ploeg. Iserbyt kreeg al een boete van 100 Zwitserse frank.

Ploegmanager Jurgen Mettepenningen reageert ontgoocheld op de straf voor Iserbyt. "Eli heeft zich al publiekelijk verontschuldigd, alsook bij Kamp zelf. Ik had gehoopt dat zijn straf met een diskwalificatie en boete al achter de rug was."

"Deze bijkomende sanctie zal invloed hebben op het Superprestige klassement. Daarnaast misloopt Eli ook startgelden en is dit ook jammer voor de organisatoren van deze drie wedstrijden. Dit kon de UCI anders opgelost hebben."

Iserbyt mist dus de cross in Ruddervoorde, de eerste manche van de Superprestige. De eindzege mag hij door het missen van kostbare punten in Ruddervoorde wellicht nu al uit zijn hoofd zetten.

