Joran Wyseure zorgt voor stevige verrassing in Ruddervoorde: "Het werd zwart voor mijn ogen"

In Ruddervoorde heeft Joran Wyseure zijn eerste zege in het veldrijden bij de profs geboekt. Hij is ook de eerste leider in de Superprestige.

Bij de start ging het al meteen mis in Ruddervoorde. Ryan Kamp schoot uit zijn klikpedaal en sleurde enkele renners mee in zijn val. De meeste toppers ontsnapten daar wel aan, maar Kamp moest alweer opgeven. Vooraan ging Joran Wyseure goed van start, maar hij werd snel bijgehaald door onder meer Vanthourenhout, Vandeputte, Van der Haar en Kuypers. Het werd een strijd met vijf, maar Wyseure was de slimste. Wyseure bijzonder tevreden met eerste profzege Bij het ingaan van de voorlaatste ronde reed hij weg en niemand reageerde. Wyseure kreeg meteen een voorsprong van zo'n tien seconden. Vandeputte kwam nog heel dicht, maar Wsyeure hield stand en pakte zijn eerste profzege. "Het werd bijna zwart voor mijn ogen toen ik over de finish reed. Het is ongelooflijk", zei Wsyeure achteraf. Vorige week in Beringen werd Wyseure al vijfde, nu mocht hij voor het eerst zegevieren bij de profs. "Toen ik wegreed en ik kreeg twaalf seconden, dacht ik wel dat het moeilijk zou worden om mij terug te halen. Ik maakte nog een ongelukkig slippertje in de laatste ronde, maar gelukkig kon ik direct verder. Ik ben echt content, amai."