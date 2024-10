Een reden voor het succes? Ploegmaat zag Van der Poel stevig veranderen de voorbije jaren

Sinds 2021 rijdt de Zwitser Silvan Dillier voor Alpecin-Deceuninck. Hij zag Mathieu van der Poel zijn aanpak dan ook veranderen de voorbije jaren.

Met Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen heeft Alpecin-Deceuninck een koningskoppel in het voorjaar. Dat werd duidelijk in Milaan-Sanremo, waar Van der Poel werkte voor Philipsen. In Parijs-Roubaix stonden ze de voorbije twee jaar samen op het podium.

Hoe sterk de kopmannen echter zijn, ze hebben ook goede knechten nodig. Bij Alpecin-Deceuninck speelt Silvan Dillier (34) een belangrijke rol, hij sleurt vaak op kop van het peloton in de voorjaarsklassiekers.

Dillier over zijn kopman Van der Poel

"Een koers als de Ronde van Vlaanderen controleren is zwaar, maar ook iets waarvan ik kan genieten", zegt de Zwitser bij Wieler Revue. Voor een kopman als Van der Poel is dat ook makkelijker, omdat hij het vaak afmaakt.

"Van der Poel is zonder meer de grootste renner waarmee ik in de ploeg heb gezeten", zegt Dillier zonder twijfel. Zo keek Dillier dit jaar met open mond naar de solo van zijn kopman van 60 kilometer in Parijs-Roubaix.

Dillier zag Van der Poel wel veranderen. "Toen ik bij de ploeg kwam was het bijna iedere dag raak", zegt hij over koersen op trainingskamp. "We zijn iets kalmer geworden en trainen iets gestructureerder, maar soms kunnen we ons niet inhouden en dan explodeert de training zoals het in de koers kan gebeuren."