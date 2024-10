Hoofdscout Soudal Quick-Step geeft dé reden waarom jonge renners stoppen met koersen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Twee jonge talenten van Soudal Quick-Step gaven er onlangs de brui aan. Hoofdscout Johan Molly schrikt er niet van en ziet het in de toekomst vaker gebeuren.

De Brit Cormac Nisbet (19) en de Fransman Gabriel Berg (18) zetten onlangs een punt achter hun carrière. Door valpartijen, te veel opofferingen en een gebrek aan een sociaal leven hebben ze hun droom om prof te worden opgeborgen

Johan Molly, de hoofdscout van Soudal Quick-Step, reageert bij Sporza op het afscheid van de twee jonge renners. "Achttien jaar is ook een scharnierleeftijd. Je moet er steeds meer voor doen en vooral steeds meer voor laten."

Jonge renners moeten ermee kunnen omgaan om hun leven te veranderen. Het is misschien wel het verschil tussen de kampioenen en de renners die net iets minder zijn. Ook de mentale kracht speelt dus een rol.

Veel druk van managers

Maar er is ook de druk van de managers. Zij willen net als de ploegen de volgende Evenepoel of Pogacar in hun portefeuille. "Er zijn jongens van 16 jaar die al een manager hebben. Ze maken de renners de kop zot. Ze worden enorm opgefokt."

De druk die al op jonge leeftijd wordt gelegd op de renners, zorgt ervoor dat sommigen dan ook afhaken. Molly denkt dan ook niet dat Nisbet en Berg de laatsten zullen zijn die afhaken. "We gaan dat met onze Belgische renners ook tegenkomen."