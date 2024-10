Sven Nys sneert naar de UCI en is nu al duidelijk over zoon Thibau: "Kan je nooit verwachten"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het veldritseizoen is deze week aan zijn derde weekend toe. Toch is het nog een maand wachten op de eerste manche van de Wereldbeker.

Pas op 24 november staat in Antwerpen de eerste manche van de Wereldbeker op het programma. De twaalf manches worden daarna in sneltempo afgewerkt, want de laatste wordt al op 26 januari gereden.

De UCI en Flanders Classics pasten de kalender aan omdat de kans het grootst is dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel in die periode aan de start staan. Sven Nys is het nog altijd niet eens met die nieuwe kalender van de Wereldbeker.

"Wie zegt dat ze er ook effectief bij zijn? Niemand", zegt Nys bij Het Nieuwsblad. De andere renners zijn dan ook het slachtoffer van de nieuwe kalender van de Wereldbeker volgens Nys. Zij zullen van december tot het WK begin februari met het mes op de keel rijden.

Thibau Nys zal niet de volledige Wereldbeker rijden

Thibau Nys zal zeker niet alle manches van de Wereldbeker rijden, stelt vader Nys. "Je kan nooit verwachten dat hij zo’n overladen programma afwerkt. Zelfs met al zijn goesting om te crossen." Een stage in december is noodzakelijk.

In die periode moet Thibau Nys er gewoon even tussenuit gaan om te trainen. "Anders staat hij in het voorjaar nooit meer aan de start. Ergens moét je de handrem optrekken", stelt Sven Nys nog.