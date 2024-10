Mathieu van der Poel herinnert iedereen eraan dat het erg wennen zal zijn om hem zo te zien

U zal Mathieu van der Poel het komende wielerseizoen kunnen herkennen op een heel andere manier dan in het voorbije wegseizoen. Daar heeft hij iedereen nog eens aan herinnerd.

Het is sinds begin deze maand reeds bekend dat hij zijn wielerseizoen zal afsluiten zoals hij dat ook vorig jaar deed: met een criterium in Spanje. Toen was de hoofdstad Madrid de plaats van het gebeuren. Deze keer mag de Gran Fondo La Nucia hem verwelkomen. Dit wielercriterium gaat vandaag door en kondigde zijn deelname begin deze maand reeds aan.

Van der Poel heeft via zijn Instagram Stories ook nog eens zelf bevestigd dat hij aan dit criterium zal deelnemen. Op zich geen nieuws dus. De foto waar hij dat mee doet is wel opvallend. Mathieu van der Poel is immers te zien in een gewoon shirt van Alpecin-Deceuninck. Het is ook deze outfit die hij aan zal trekken tijdens het criterium. Van de regenboogtrui heeft hij afscheid genomen.

Van der Poel een jaar lang in regenboogtrui

Sinds zijn overwinning op het WK in Glasgow in 2023 was het publiek gewend om hem in die regenboogtrui te zien. Eerst was dat het geval in een paar wegkoersen in datzelfde jaar, waarna hij ook in het veldrijden de trui van wereldkampiioen kon laten zien. Dat ging nadeloos over in een nieuw wegseizoen, maar sinds kort is de regenboogtrui dus in het bezit van Tadej Pogacar.

Van der Poel heeft iedereen er dus aan herinnerd dat hij voortaan in het gewone truitje van Alpecin-Deceuninck zal rijden. Er zijn wel banden met regenboogkleuren aangebracht op de mouwen, een eeuwige verwijzing naar de door hem behaalde wereldtitel. Zo zal niemand ooit kunnen vergeten dat Van der Poel wereldkampioen is geweest.

Van der Poel komt bekend volk tegen

Hij zal in Spanje tegen enkele oud-renners rijden die ook wel wat hebben bewezen tijdens hun actieve carrière. Onder meer Alejandro Valverde en Oscar Sevilla tekenen present.