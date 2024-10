Eli Iserbyt onthult welke reacties hij heeft gekregen tijdens de cross na zijn schorsing

Eli Iserbyt heeft zijn schorsing goed verteerd. De Belgische kampioen won zaterdag in Heerderstrand, zondag in Overijse werd hij tweede.

De crossen in Essen en Ruddervoorde, die laatste was de eerste manche van de Superprestige, moest Eli Iserbyt missen door een schorsing van een week na het incident met Ryan Kamp in Beringen.

Zijn comeback zaterdag in Heerderstrand was al goed verlopen met een zege, zondag in Overijse werd Iserbyt tweede. De Belgische kampioen is al meteen negende in het klassement van de Superprestige.

Goed weekend voor Iserbyt

"Sportief is het weekend beter verlopen dan voorzien", zegt Iserbyt bij Het Nieuwsblad. "Extra sportief is het ook heel goed meegevallen. Of er iets geroepen is, weet ik niet. Ik denk het niet, ik was blij verrast met hoe iedereen zich gedragen heeft."

Volgens Iserbyt zat het spannende duel in Overijse met Thibau Nys daar voor iets tussen. "Natuurlijk had ik stress voor de wedstrijden maar ik slaagde er goed in mijn focus te behouden", stelde Iserbyt nog.

De vorm van Iserbyt isd dus duidelijk goed. Vrijdag staat met de Koppenbergcross de eerste manche van de X2O Trofee op het programma, zondag het EK veldrijden in het Spaanse Pontevedra.