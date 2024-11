Ploegleider trekt ook nieuwste plan van Patrick Lefevere in twijfel

Vorige week werd het parcours van de Tour de France voorgesteld. Dat stemde Patrick Lefevere wel heel gelukkig.

Patrick Lefevere was een blij man na de presentatie van het parcours van de Tour de France. Hij zag heel wat mogelijkheden voor ritzeges bij Remco Evenepoel.

En er was zelfs nog wat meer dat de CEO van Soudal-QuickStep meteen ook loste. Hij neemt normaal ook Tim Merlier als sprinter mee naar Frankrijk.

Vorig jaar kon dat niet, omdat de volledige ploeg in dienst moest rijden van Remco Evenepoel. Nu, met zeven of acht etappes voor sprinters, wil hij die kansen niet laten liggen.

“Ik heb dat ook zien voorbijflitsen, ja”, zegt ploegleider Klaas Lodewyck aan Het Nieuwsblad. “Ik weet niet of het effectief zo zal zijn, de eindbeslissing ligt daarvoor ook niet bij ons als ploegleiders.

Lodewyck vraagt nog wat geduld in deze materie. “Het parcours is net voorgesteld, we moeten ons huiswerk nog maken. Feit is wel: zoals Tim nu rondrijdt, verdient hij zijn plaats.”