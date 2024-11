Sportief manager heeft het niet gemakkelijk met Lotte Kopecky: "Dan zit ze je aan te kijken..."

Lotte Kopecky heeft een ongelofelijk seizoen achter de rug. Al heeft dat ook zijn gevolgen voor de verwachtingen.

Lotte Kopecky heeft een brede waaier aan koersen gereden. Op heel wat plekken waar ze aan de start komt pakt ze een prijs of doet ze mee met de knikkers.

Maar overwinningen scheppen ook verwachtingen. Als je wint, dan verwacht het grote publiek altijd meer het jaar erop. De druk die dit met zich meebrengt is gigantisch.

Is het te evident geworden, dat we zeggen dat een Kopecky of Evenepoel altijd moeten meedoen voor de prijzen? “Dat is dubbel, vind ik. Ja, de buitenwereld verwacht veel”, klinkt het bij sportief manager Danny Stam in Het Nieuwsblad.

Af en toe klagen de rensters daar dan ook over, maar vaak zetten zij zelf de nodige druk om toch maar te presteren. Ze willen volgens Stam zelf graag winnen.

“Als ik een voorbeeld mag geven uit de voorbije Simac Ladies Tour. Vooraf zeg ik: ‘Lotte, prima seizoen al geweest, kijk het nu maar even aan.’ Dan zegt zij: ‘Ja maar, Danny, ik zou hier eigenlijk wel willen winnen. Want dan kan ik de World Tour-ranking winnen.’”

Kopecky zou vreemd opkijken, zo oordeelt Stam, als hij haar zou zeggen dat het niet hoeft. “Druk hoort erbij als Lotte opnieuw de Ronde moet winnen en Remco Luik, maar je zou in die wedstrijden maar eens moeten zeggen: ‘Kijk vandaag maar gewoon even hoe het loopt’. Dan zitten ze je ook aan te kijken, natuurlijk.”