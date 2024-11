Jan Bakelants velt zijn oordeel over contractbreuk van Maxim Van Gils bij Lotto Dstny

Maxim Van Gils wil zijn contract bij Lotto Dstny verbreken. Ex-renner Jan Bakelants is helemaal niet verrast door het nieuws.

Maxim Van Gils is niet de eerste Belgische renner die zijn contract wil verbreken. Onder meer Wout van Aert, enkele Belgen die bij het Nederlandse DSM reden en Cian Uijtdebroeks gingen Van Gils al voor.

Jan Bakelants is niet verrast dat Van Gils zijn contract bij Lotto Dstny wil verbreken. "Ik vind dat het nog lang geduurd heeft. Ik had verwacht dat dit eigenlijk twee of drie maanden geleden al ging gebeuren", zegt hij bij Sporza Daily.

Bakelants over vertrek van Van Gils

"Ik was heel verrast dat Van Gils zijn contract dit voorjaar al had verlengd", stelt Jan Bakelants. "De toenmalige manager van Van Gils heeft toen niet zo’n geweldig werk geleverd of was niet overtuigd van de kwaliteiten van zijn renner."

"Na die contractverlenging heeft Van Gils bevestigd in de Waalse klassiekers en dan moet het beginnen door te dringen zijn dat hij beter kon verdienen." En zijn nieuwe manager, Alex Carera, probeert Van Gils nu weg te krijgen bij Lotto.

Bakelants ziet Van Gils de komende jaren doorgroeien naar de top. "Op termijn kan hij misschien wel de derde beste van België worden (na Evenepoel en Van Aert, nvdr.)." En dus wil Van Gils ook boter bij de vis.