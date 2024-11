Bondscoach Serge Pauwels heeft slecht nieuws voor Thibau Nys en co en wijst naar Remco Evenepoel

Met Serge Pauwels koos Belgian Cycling voor een verderzetting van het huidige beleid. En dat kan wel eens gevolgen hebben voor de jeugd.

Sven Vanthourenhout was de laatste jaren bijzonder succesvol als Belgisch bondscoach. Remco Evenepoel werd wereldkampioen op de weg in 2022, wereldkampioen tijdrijden in 2023 en 2024 en op de Spelen in Parijs pakte Evenepoel twee keer goud.

Ook Wout van Aert zorgde de voorbije jaren voor heel wat Belgisch eremetaal op kampioenschappen. De twee lijken de komende jaren dan ook de speerpunten te blijven van de Belgische ploeg op de grote kampioenschappen.

Al staan er met Arnaud De Lie, Maxim Van Gils, Lennert Van Eetvelt en Thibau Nys al heel wat jonge toppers klaar die ook kunnen scoren op kampioenschappen. De Lie reed in 2023 het EK, Van Gils reed dit jaar het WK.

Pauwels over kansen voor jongeren en Remco Evenepoel

"De jonge generatie staat keihard te drummen", zegt bondscoach Serge Pauwels bij HLN. Hij wil de jongeren scherp en ambitieus houden. En hen op tijd en stond ook eens hun eigen kans kunnen schenken.

Al is het maar de vraag of ze die kans snel zullen krijgen. "De realiteit is dat ze, zolang Remco de pannen van het dak blijft rijden, geduld zal moeten oefenen", stelt Pauwels. Hij zal dus voor lastige opdrachten staan de komende kampioenschappen.