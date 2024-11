Manager Alex Carera spreekt stevige taal over Cian Uijtdebroeks en de Tour de France

Cian Uijtdebroeks kende een moeilijk eerste jaar bij Visma-Lease a Bike, maar er is nog altijd veel geloof in zijn kwaliteiten. Vooral bij zijn manager Alex Carera is dat het geval.

Met een opgave in zowel de Giro als de Vuelta dit jaar slaagde Cian Uijtdebroeks er niet in om zijn achtste plaats van vorig jaar in de Vuelta te bevestigen. Al was corona wel twee keer de boosdoener van zijn opgave.

In 2025 wil Uijtdebroeks opnieuw een grote ronde rijden, maar de kans is klein dat het de Tour wordt. De 21-jarige Uijtdebroeks wil wellicht niet in een knechtenrol belanden voor Jonas Vingegaard en zelf zijn kans gaan in de Giro of Vuelta.

Carera noemt drie belangrijke eigenschappen van Uijtdebroeks

Zijn manager Alex Carera, die ook de manager is van Tadej Pogacar en Maxim Van Gils, denkt wel dat Uijtdebroeks in de toekomst tot grootse dingen in staat is in de Tour. "Ik geloof erin dat hij de Tour kan winnen in de toekomst", zegt hij bij Wieler Revue.

Uijtdebroeks heeft talent, dat liet hij al zien, maar volgens Carera bezit de jonge Belg nog twee eigenschappen die essentieel zijn voor een potentiële winnaar van een grote ronde. "Het tweede punt dat opvalt bij hem: zijn enorme arbeidsethos.

"Het derde punt is dat hij op een goede manier de hele tijd aan wielrennen denkt. Hij heeft de mentaliteit om grote rondes te winnen. Het is belangrijk dat je in een grote ronde 21 dagen goed bent, maar dat je ook kan afzien. Als dat mindere moment komt, moet je kunnen vechten. Dat kan hij."