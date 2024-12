Het plan van Vingegaard voor 2025 met verrassing? Hij spreekt zelf!

Jonas Vingegaard moest in de Tour vrede nemen met de tweede plaats, na Tadej Pogacar. Ondertussen is de Deen het vizier aan het veranderen richting 2025. Daarin zal hij opnieuw flinke doelen stellen.

Vingegaard hervatte eind oktober wel de trainingen al met het oog op 2025. De Deen wil het gat met Tadej Pogacar dichten dat in de Tour duidelijk was. Al kwam Vingegaard toen net terug van zijn zware val in de Ronde van het Baskenland.

Giro in 2025?

Hoe zijn programma er in 2025 zal uitzien, weet Vingegaard echter nog niet. Er zijn al enige tijd geruchten over een deelname van Vingegaard aan de Giro. De Deen wil ook graag eens de Giro rijden.

"Zolang mijn programma voor volgend jaar nog niet afgebakend is, kan ik elke koers rijden. In het verleden heb ik wel al gezegd dat ik de Giro ooit wil rijden. Maar ik kan niet zeggen of ik volgend jaar aan de start sta of het jaar erachter.

Gek jaar 2024

"Het zal sowieso wel ooit gebeuren", klinkt het bij Sporza. "2024 was een heel gek jaar. Zeker gezien de omstandigheden", aldus de Deen.

Vingegaard geeft aan dat hij openstaat voor elke race in 2025. Zijn programma zal pas later bekendgemaakt worden, zoveel is duidelijk.