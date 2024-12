Opnieuw geen zege, wel podiumplaats: Toon Aerts onthult wat er misliep in Dublin

Toon Aerts mocht in de Wereldbeker van Dublin voor het eerst sinds zijn schorsing nog eens vanop de eerste rij starten. Hij deed mee om de zege, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met plek twee.

Dankzij zijn achtste plaats vorige week in de eerste manche van de Wereldbeker in Antwerpen mocht Toon Aerts in Dublin op de eerste rij starten. Aerts greep die kans ook en dook als eerste renner het veld in.

Aerts bleef de hele wedstrijd voorin rijden, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met de tweede plaats, na winnaar Michael Vanthourenhout. Voor Aerts is het na de Koppenberg en Merksplas zijn derde podiumplaats dit seizoen.

Aerts tevreden met tweede plaats

Al kon hij daar zelf wel mee leven. "Vorige week moest ik nog vanaf de vijfde rij vertrekken, dan is het moeilijk om een goede start te maken. Nu mocht ik vanaf de eerste rij vertrekken en dook ik als eerste het veld in. Het is leuk om zo te beginnen."

"Voorin zaten we de hele cross met een grote groep en was het vechten voor de posities, zeker in de laatste halve ronde. Maar winnen was moeilijk. Ik denk dat ik op het einde net wat punch miste om vooraan aan die hellingen te kunnen beginnen."

"Ik ben heel blij met mijn tweede plaats", ging Aerts nog verder. "Misschien is er wel een beetje teleurstelling omdat ik niet kon winnen, al is teleurstelling ook een zwaar woord na zo'n lange periode van miserie."