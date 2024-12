Niels Albert ziet Christoph Roodhooft spelletje spelen met Mathieu van der Poel: "Typisch"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het blijft wachten op het programma van Mathieu van der Poel in het veld. NIels Albert ziet vooral Christoph Roodhooft als oorzaak daarvoor.

"Het zal op korte termijn zijn", zei Christoph Roodhooft op 24 november in Antwerpen. "Laten we zeggen: het programma wordt volgende week bekend." Maar het bleef vorige week stil bij Alpecin-Deceuninck.

Er is nog geen programma van Mathieu van der Poel in het veld en het is maar de vraag wanneer dat er zal zijn. Er zijn namelijk geruchten dat Van der Poel pas eind januari opnieuw zou crossen en slechts drie keer.

Albert over Roodhooft

Dat zouden dan de Wereldbekers in Benidorm (19 januari) en Hoogerheide (26 januari) en het WK veldrijden in Liévin (2 februari) zijn. Het blijft echter wachten op bevestigen en Niels Albert weet waarom dat het geval is.

"Dat zijn de typische spelletjes van Christoph Roodhooft. Het is zijn manier om te tonen wie de baas is", zegt Albert bij HLN. Hij kent Roodhooft door en door, Albert was voor Van der Poel het uithangbord van de ploeg.

"Als pers en publiek mag je smeken zoveel je wil, alleen hij, en niemand anders, bepaalt wanneer het nieuws bekendgemaakt wordt", stelt Albert nog. En dus blijft het dus voorlopig enkel afwachten.