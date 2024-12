Thomas De Gendt heeft nieuwe uitdaging te pakken: "Maar kon daar meer verdienen"

Thomas De Gendt stopt als wegwielrenner, maar hangt zijn fiets nog niet aan de haak. De 38-jarige De Gendt stort zich op het gravel en heeft getekend bij Classified Factory Team.

Na 16 jaar stopt Thomas De Gendt als wegwielrenner, maar dat betekent dus niet dat hij in 2025 de fiets links zal laten liggen. Integendeel, De Gendt heeft de ambitie om zo'n 50 gravelwedstrijden af te werken.

Voor De Gendt is het een compleet nieuwe uitdaging, want hij reed zelfs nog nooit een gravelwedstrijd. Nochtans kon De Gendt ook op de weg blijven rijden, want hij had een voorstel op zak van een Aziatisch team.

Dat zou voor drie maanden zijn, voor in totaal zo'n vijfendertig wedstrijddagen. Maar De Gendt wilde niet opnieuw lang weg van huis zijn. "Ik kon op die manier meer verdienen, maar nu ga ik mij veel meer amuseren", zegt De Gendt bij Het Nieuwsblad.

Stevige ambities van De Gendt bij Classified Factory Team

En hoewel De Gendt zich dus wil amuseren, zijn er nog altijd sportieve ambities. "We willen Unbound winnen", zegt De Gendt. "En de World Gravel Series." Dit jaar werd Classified Factory Team vierde in Unbound met Piotr Havik.

De Gendt zal wel geen profwielrenner meer zijn, hij gaat officieel als ambassadeur aan de slag bij Classified Factory Team. Maar De Gendt zal wel nog altijd leven als een prof, zoals hij dat de voorbije 16 jaar ook deed.