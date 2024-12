Een vette hamburger bij McDonald's: Op dit moment had Evenepoel het echt nodig

Remco Evenepoel heeft een bijzonder 2024 achter de rug. Met hoogtes en laagtes is het een jaar om nooit meer te vergeten.

Het prachtige debuut in de Tour de France en het dubbele goud op de Olympische Spelen zijn zaken die Remco Evenepoel in de geschiedenisboeken plaatst. Al kreeg hij ook af te rekenen met een dubbele blessure. Nu, na een aanrijding met een bestelwagen van Bpost, maar ook begin april in de massale valpartij in de Ronde van het Baskenland.

Op vrijdag 5 april keerde Evenepoel samen met verzorger David Geeroms terug van Vitoria, met als bestemming het ziekenhuis van Herentals. Een rit van 1.300 kilometer, beter dan vliegen met een gebroken sleutelbeen.

Onderweg maken de twee een tussenstop bij McDonald’s voor een vette hamburger. Om de honger te stillen, maar vooral als mentale opkikker. Al wist Evenepoel heel goed met de blessure om te gaan. “In het ziekenhuis had hij net de diagnose over de breuken gehoord. Toch kon hij lachen. ‘Zie mij hier nu weer staan.’ In de auto op weg naar Herentals maakte Remco ook meteen nieuwe plannen”, vertelt verzorger David Geeroms aan Knack.

“In een gsm-gesprek met chirurg Steven Claes vroeg hij wanneer hij na de operatie, die de volgende ochtend zou plaatsvinden, weer op de rollen zou kunnen rijden. Misschien al na vijf, zes dagen, klonk het.”

Evenepoel dacht dat hij Luik-Bastenaken-Luik, op 21 april, nog zou halen. “Ik probeerde hem dat uit het hoofd te praten, maar tevergeefs, zelfs na de operatie. Pas toen hij de dagen erna meer pijn had dan verwacht, zag hij in dat het onmogelijk was”, besluit Geeroms.