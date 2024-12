Hoe domineert Mathieu van der Poel de veldritwereld?

Mathieu van der Poel heeft nog eens fijntjes in de verf gezet wat zijn grote specialiteit is. Het is geen toeval dat hij iedereen in Zonhoven en Mol op zijn nummer heeft gezet. Op beide plekken moet je immers goed door het zand kunnen klieven.

Als er nu één ding is wat Van der Poel uitstekend onder de knie heeft, dan is het dat wel. Niemand in de veldritwereld die bij hem in de buurt komt in het zand. De wereldkampioen wordt al blij als hij zandpassages ziet. "Ja, ik rijd sowieso graag door het zand. Op de locatie waar ik ondertussen misschien al vijftien jaar train, ligt ook alleen maar zand."

Dan is het niet moeilijk dat hij er zo goed in is geworden. Dat is ook zijn verklaring voor waarom hij het zo goed kan: oefening baart kunst. Als je op jonge leeftijd er al zo vaak in vertoeft, ga je er alleen maar beter in worden. In de cross vraagt Van der Poel niet liever dan door het zand te rijden. "Dat is iets wat ik van kleinsaf aan graag doe", blikt hij met veel plezier terug op zijn jeugd.

Van der Poel vindt dat er weinig zandcrossen zijn

Het is dus ook geen toeval dat er verschillende crossen op zijn programma staan waar hij die specialiteit nog eens kan bovenhalen. Het is de meest vanzelfsprekende manier om zich zo veel mogelijk te amuseren en op zijn resultaten zal het ook enkel een positieve invloed hebben. "Er bestaan niet zo heel veel zandcrossen meer", vindt Van der Poel. Waar ze wel nog bestaan, mogen ze hem indien mogelijk verwelkomen.

Bestaat de kunst er dan in om zo agressief mogelijk door een zandstrook te komen? "Zo goed mogelijk", benadrukt Van der Poel. "Dat is altijd het leukste." Als het vermogen aanwezig is, is het ook wel een kans om een eventueel scheve situatie recht te zetten. "Je kunt in het zand wel één en ander rechttrekken op power", knikt Van der Poel.

Zandstrook voor Van der Poel kans om bonus te pakken

Als je nog niet op achterstand bent gezet, is het dan weer een opportuniteit om uit te lopen. "Als je goed door het zand rijdt, kun je zomaar tien seconden te pakken hebben." In Mol gingen de crossers door een parcourswijziging nog iets sneller het zand in dan vroeger. Daar zal hij ook vrolijk van zijn geworden.