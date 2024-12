📷 Van Aert klaar voor duel met Van der Poel, Visma-Lease a Bike bevestigt slecht nieuws

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Nadat hij de cross in Mol moest missen door ziekte, lijkt Wout van Aert helemaal klaar te zijn voor zijn eerste cross in Loenhout. Het wordt zijn eerste van vijf crossen en daar zal het ook bij te blijven.

Door plotse buikklachten afgelopen zaterdag was Wout van Aert maandag onvoldoende hersteld om aan de start te komen van de cross in Mol. Hij zag zo één van zijn zes geplande crossen dit seizoen in het water vallen.

Enkele dagen later lijkt Van Aert opnieuw de oude te zijn. Op kerstdag ging Van Aert 's ochtends eerst zo'n 10,5 kilometer lopen in net geen 48 minuten, daarna ging Van Aert ook nog zo'n 95 kilometer fietsen in zo'n 3u.

Van zijn buikklachten lijkt Van Aert dus geen last meer te hebben, waardoor hij vrijdag gewoon aan de start staat in Loenhout. Daar staat meteen een eerste duel met Mathieu van der Poel op het programma.

Geen verandering aan programma Van Aert

Daarna rijdt Van Aert ook nog in Gullegem (04/01), Dendermonde (05/01), Benidorm (19/01) en Maasmechelen (05/01). Bij Sporza bevestigt Visma-Lease a Bike dat een extra cross toevoegen aan het programma van Van Aert niet aan de orde is.

De organisatie in Diegem (30/12) hoopte namelijk om Van Aert nog te kunnen strikken door zijn afzegging in Mol. Diegem wilde ook een stevige som geld op tafel leggen, maar de kans is klein dat Van Aert toehapt.