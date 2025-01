Thibau Nys beschouwt voor op BK veldrijden: "Dat is dubbel"

Thibau Nys kende een week voor het Belgisch kampioenschap in Heusden-Zolder opnieuw pech. En hij had ook opnieuw last van een fysiek probleem aan de rug. Raakt hij klaar voor het BK en kan hij daar hoge ogen gooien? Het lijkt koffiedik kijken.

Het zat Europees kampioen Thibau Nys niet mee in Dendermonde. Hij reed al vroeg lek en moest dus lang achtervolgen. Toch was vooral een probleem aan/met de rug dat hem zorgen baarde achteraf.

En dus is de vraag of hij op het BK in Heusden-Zolder wél zal kunnen knallen. Op een sneller parcours zou hij mogelijk wel iets meer in het voordeel kunnen zijn als renner die ook op de weg indruk kan maken.

Knallen op BK?

Op het Europees kampioenschap toonde Nys al dat hij het kan afmaken op een snel parcours, toen hield hij de Spanjaard Felipe Orts en Eli Iserbyt af. “Ze zeggen soms dat wegrenners daar in het voordeel zijn, maar ik weet niet of dat waar is", aldus Nys bij Wielerflits.

“Iedereen lijkt momenteel wat op hetzelfde niveau te zitten. Dan hangt het echt af van parcours tot parcours en van dag tot dag wie er bovenuit gaat steken."

Dubbel gevoel

Over zijn eigen conditie en vorm en resultaten is hij duidelijk: “Het is niet slecht, hé. Ik stond drie of vier keer na elkaar op het podium, wat goed is. Maar je wil gewoon winnen en op een hoog niveau rondrijden. Dat is natuurlijk een beetje dubbel.”