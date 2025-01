Wout van Aert krijgt de wind van voren na voorstel: "Dan begrijp je er niets van"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Meer veiligheid in het wielrennen stond enkele keren hoog op de agenda in 2024. Wout van Aert stelde onlangs voor om de versnellingen te limiteren, maar krijgt daarvoor nu kritiek.

De zware valpartijen in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van het Baskenland en de dood van André Drege en Muriel Furrer. Het maakte in 2024 nog eens duidelijk hoe gevaarlijk de wielersport wel kan zijn.

Er werd dan ook gepleit voor meer veiligheid, onder meer door het dragen van airbags door renners. Maar ook het limiteren van de versnellingen, zoals Wout van Aert onlangs voorstelde, kan volgens sommigen de veiligheid verhogen.

Van Aert kreeg onder meer steun van viervoudig Tourwinnaar Chris Froome. Maar Dan Bigham, Head of Engineering bij Red Bull-BORA-hansgrohe, stelt dat het limiteren van versnellingen het wielrennen niet veiliger zal maken.

Voorstel van Van Aert wordt afgeschoten

"Snelheid wordt bepaald door de power input gedeeld door de luchtweerstand. Een limiet stellen op de versnellingen zal wedstrijden niet trager maken", schreef Bigham op Instagram. Bij Bike Radar ging hij nog verder.

"Iedereen die zegt dat snelheid het probleem is, probeert je af te leiden van het werkelijke probleem of begrijpt er niets van." Als renners niet trappen en zich klein maken in een afdaling, gaan ze ook heel snel.

Casper Von Folsach, Performance Coach bij Uno-X Mobility komt bij Cyclingnews met andere voorstellen om het wielrennen veiliger te maken. "Parcoursen inspecteren, trackers om te weten waar renners zich bevinden en kledij met ingebouwde crashbescherming of airbagtechnologie: daar zouden we op moeten focussen."