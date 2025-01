Eli Iserbyt speelt zijn Belgische driekleur kwijt aan Thibau Nys: "Het is geen excuus, maar..."

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Eli Iserbyt is er niet in geslaagd om zijn Belgische titel veldrijden te verlengen. In Heusden-Zolder moest Iserbyt tevreden zijn met de zevende plaats.

Uittredend Belgisch kampioen Eli Iserbyt kende niet de ideale voorbereiding op het BK. Hij stond maandag op met buikgriep en lag twee dagen in bed. Pas zaterdag voelde Iserbyt zich opnieuw goed, maar dat volstond dus niet.

"Ik had jammer genoeg niet het goede gevoel, het was gewoon de wedstrijd ondergaan. Het is wel jammer, vind ik. Ik denk dat de ziekte er nog een beetje in zat, ik zat meteen op mijn limiet", reageerde Nys achteraf bij Sporza.

"Het is natuurlijk geen excuus, maar ik was gewoon niet goed genoeg. Het was gewoon een uur tegen de limiet rijden." Iserbyt moest telkens achtervolgen en kwam als zesde binnen op iets meer dan een minuut van Thibau Nys.

Slechte dag voor Iserbyt en Vanthourenhout

Het was voor Pauwels Sauzen-Cibel Clementines een echte baaldag. "Michael (Vanthourenhout, nvdr.) viel, het was echt een offday voor de ploeg. Het is heel jammer." Vanthourenhout werd negende op meer dan anderhalve minuut.

Vanthourenhout verloor in november al zijn Europese trui aan Thibau Nys, nu moet ook Eli Iserbyt zijn Belgische driekleur afgeven aan Nys. Vanaf maandag in Otegem zullen Vanthourenhout én Iserbyt in de normale uitrusting van hun ploeg moeten rijden.