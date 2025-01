Waarom Sven Vanthourenhout in een lastige positie zit: "Dat zei Fabian Cancellara me"

De kans dat Sven Vanthourenhout op korte termijn aan de slag gaat bij een wielerploeg, is klein. Zijn profiel maakt het niet makkelijk om een geschikte job te vinden.

Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout is dit weekend actief als analist bij het BK veldrijden. Doordat hij geen job vond na zijn vertrek bij Belgian Cycling, houdt Vanthourenhout zich op die manier bezig. Want het is geen makkelijke zoektocht.

Vanthourenhout had bijna een akkoord met Soudal Quick-Step, maar dat sprong nog af. In november en december heeft de ex-bondscoach niet meer actief gezocht, hij kon zo voor het eerst in 25 jaar rond Kerstmis nog eens thuis zijn.

Vanthourenhout over gesprek met Cancellara

Dat het voor Vanthourenhout moeilijk is om een nieuwe ploeg te vinden, komt onder meer door zijn profiel als ex-bondscoach. Die boodschap kreeg Vanthourenhout ook bij Tudor, de ploeg van Fabian Cancellara.

"Cancellara heeft dat met zoveel woorden gezegd: 'Sven als we je ploegleider maken, laten we veel van je andere expertise liggen. Maar als we je in een coördinerende rol zetten, verliezen we een goeie ploegleider'", zegt Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad.

Toch heeft Vanthourenhout nog hoop dat hij straks ergens aan de slag kan gaan. "Misschien is het over twee weken of misschien over zes maanden, maar er gaat sowieso iets op mijn pad komen", besluit hij nog.