Bondscoach Angelo De Clercq verrast richting WK-selectie

Nu het BK veldrijden achter de rug is, wordt het WK veldrijden de volgende grote afspraak. Nieuwbakken bondscoach Angelo De Clercq heeft knopen door te hakken.

Op 2 februari wordt in het Franse Liévin voor de wereldtitel in het veldrijden gestreden. Mathieu van der Poel is de grote favoriet om zijn zevende regenboogtrui te pakken. De rest rijdt voor zilver en brons, zou je denken op voorhand.

Negende naam de moeilijkste?

Toch willen de Belgen er ook staan. Ze kunnen door het winnen van de Wereldbeker én de Europese titel voor Thibau Nys normaal gezien wel met liefst negen gaan starten in Frankrijk. Dat kan voor een extra sterk blok gaan zorgen.

Thibau Nys, Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt, Laurens Sweeck, Joran Wyseure, Emiel Verstrynge, Toon Aerts, Niels Vandeputte, Jens Adams, Daan Soete, Witse Meeussen, Toon Vandebosch, ... Er zijn wel meer dan negen namen te bedenken.

"Geen moeilijke puzzel"

Na de Wereldbeker in Benidorm van zondag neemt de bondscoach een beslissing. Soete en Meeussen kunnen in Benidorm proberen te knallen en zo de mening van de bondscoach gaan sturen - na het BK lijkt Adams een stapje voor te hebben.

“Bij de elitecategorieën zit de selectie al in mijn hoofd. Uiteraard is die laatste plek altijd de moeilijkste, en dan is een BK een belangrijke waardemeter. Maar ik geef toe: het is geen heel moeilijke puzzel, eigenlijk ligt de selectie bij de elites redelijk voor de hand", aldus de bondscoach tegen Wielerflits.