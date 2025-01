Tiesj Benoot heeft nog een ferme droom: "Ik zeg niet nee"

Tiesj Benoot heeft al heel wat watertjes weten te doorzwemmen. Mogelijk zal dat ook richting 2025 en 2026 nog het geval zijn. De ervaren renner van Visma - Lease a Bike heeft nog wel een paar ferme dromen.

Het Wereldkampioenschap wielrennen? Dat is elk jaar opnieuw een hoogdag voor de Belgen. En ook voor Tiesj Benoot, die al meermaals een sterke wedstrijd reed in dienst van de kopmannen.

Benoot heeft nog een ferme droom

En dus is de vraag of we hem de komende jaren nog meer aan het werk zullen zien in bepaalde wereldkampioenschappen. En wat met het WK in Afrika binnenkort?

De 98e editie van de wereldkampioenschappen wielrennen wordt tussen 21 en 28 september 2025 gehouden in het Rwandese Kigali. Met daarbij ook Tiesj Benoot? Hij lijkt de boot alvast niet af te houden.

WK in Kigali?

"Eigenlijk wel. Ik zeg niet nee. Ik denk ook dat al die verhalen die de ronde doen veel wilder zijn dan de realiteit. Over het effect van de vaccins en zo. Dat zal wel meevallen", aldus Benoot in een gesprek met Sporza.

Benoot heeft zelf ook nog geen vaccin: "Maar ik ben ook nog niet geselecteerd! Ik denk dat Serge Pauwelswel op een tijd een richting zal aangeven", verwees hij naar de nieuwe bondscoach. Die weet bij deze alvast dat Benoot ervoor open staat.