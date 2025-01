Niemand had dit verwacht: Jonas Vingegaard maakt heel opvallende keuze voor 2025

Jonas Vingegaard beleefde een moeilijk 2024. Zijn zware valpartij in het Baskenland hypothekeerde zijn hele seizoen.

Ondanks bijna twee weken in het ziekenhuis, waarvan meer dan de helft op intensieve zorgen, slaagde Jonas Vingegaard er toch in de start van de Tour de France te halen.

De Deen reed zich naar een knappe tweede plaats, weliswaar op ruime achterstand van winnaar Tadej Pogacar. Dit jaar, gespaard van pech, wil Vingegaard opnieuw voor de eerste plek gaan.

Opvallend is ook dat Vingegaard na de Tour de France nog de Vuelta zal rijden, maar wat voor nog meer verbazing zorgt is dat hij voor het eerst ook het WK zou rijden.

Het WK wordt dit jaar in Rwanda gereden. Ook Tadej Pogacar en Remco Evenepoel lieten al weten dat dit voor hen een absolute topprioriteit wordt.

Voor Vingegaard zou het de eerste keer zijn dat hij als profrenner van de partij is op het WK. In 2018 reed hij in Innsbrück al op het WK, maar dat was bij de beloften.