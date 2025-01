Opmerkelijke beslissing van zijn ploeg verklaard: "Konden laatste twee jaar deels niet over Wout van Aert beschikken"

Iemand als Wout van Aert heeft natuurlijk het liefst dat zijn ploeg hem zo goed mogelijk omringd in de klassiekers. Daarom is het opvallend dat Visma-Lease a Bike de klassieke kern niet versterkt heeft.

De voorbije jaren gebeurde dat immers wél. Deze keer heeft Visma-Lease a Bike dus geopteerd voor een andere aanpak. "Wij zagen de noodzakelijkheid niet om dat deel van de ploeg verder te versterken, omdat wij de laatste twee jaar niet over een goede Dylan (Van Baarle, red.), Christophe (Laporte, red.) en deels ook Wout (van Aert, red.) konden beschikken", zegt Grischa Niermann aan In De Leiderstrui.

Blessures of ziekte bij de belangrijkste pionnen speelde Visma-Lease a Bike parten in 2024. De wielerformatie wil het nog een keer proberen met dezelfde namen en meent dat de klassieke kern reeds voldoende gestoffeerd is. "Als die mannen op volle oorlogssterkte aan de start staan, zeker ook met een Matteo (Jorgenson, red.) die naar mijn mening nog een stap gaat zitten… dan zijn we op volle sterkte."

Ook Benoot bij ideale Ronde-selectie

Niermann heeft zelf al een ideale selectie voor de Ronde van Vlaanderen in zijn achterhoofd. "Tiesj (Benoot, red.- hoort daar natuurlijk bij, en dan hebben we nog mannen als Edoardo Affini, Campenaerts en een jonge gast als Per Strand Hagenes." Moest één van deze renners uit noodzaak afhaken, dan staat er al een potentiële vervanger klaar.

"Daarachter heb je bijvoorbeeld ook nog Niklas Behrens, maar hij is dan weer iemand die onderdeel is van de witte trui-groep." Dat is een groep van jonge renners waar ze bij Visma-Lease a Bike voor duimen dat ze een volgende stap kunnen zetten. Ze hopen alleszins wel dat Behrens een selectie voor Parijs-Roubaix kan afdwingen.

Visma moet vertrek enkele renners kunnen opvangen

Alles bij elkaar genomen is Niermann ervan overtuigd dat zijn ploeg het vertrek van Tratnik en de broers Van Dijke niet al te zeer zal voelen.