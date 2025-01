Plots een outsider voor het WK veldrijden? Joris Nieuwenhuis slaat iedereen met verstomming

In Benidorm reed Joris Nieuwenhuis nog maar zijn tweede cross van het seizoen en werd er achtste. Een topprestatie als je weet wat hij onderweg allemaal heeft meegemaakt.

Door een huidaandoening moest Joris Nieuwenhuis een groot deel van het veldritseizoen missen, op het NK maakte hij zijn rentree. Daar pakte Nieuwenhuis meteen brons en die lijn trok de Nederlander door in Benidorm.

Net als Van Aert moest Nieuwenhuis enkele rijen lager starten, maar voor hem leverde dat weinig problemen op. Tot de Nederlander plots problemen kreeg met zijn ketting. "En toen reed ik allerlaatste, op een heel gat zelfs", zegt Nieuwenhuis bij In de Leiderstrui.

Dankzij een goede dag kon Nieuwenhuis toch weer naar voren rijden, maar meer dan een achtste plek zat er niet meer in. Ook voor Nieuwenhuis zelf kwam het toch wel als een verrassing, de voorbije twee jaar werd hij 13de en 14de in Benidorm.

Nieuwenhuis outsider op het WK?

En Nieuwenhuis had ook een zware trainingsweek achter de rug met het oog op het WK veldrijden in Liévin op 2 februari. Als Nieuwenhuis deze vorm kan aanhouden, is hij plots een outsider voor het podium op dat WK.

"Ik bouw liever nog een beetje veiligheid in. Het kan ook zo weer omslaan. Maar ik ben héél tevreden met hoe het gegaan is de afgelopen weken, nadat ik maandenlang zo lang heb gewerkt. Dat ik hier nu in de wedstrijden de bevestiging vind, is heel fijn."