Kamp Wout van Aert komt met opvallende doelstelling in de Giro d'Italia

Wout van Aert zet zijn zinnen naar goede gewoonte op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Voor trainer Jim van den Berg is er echter veel meer te doen en te rapen.

Wout van Aert rijdt het WK veldrijden niet in functie van zijn twee grote doelen in het klassieke voorjaar, de Ronde en Roubaix. Op de agenda dit jaar wel twee grote rondes.

Onze landgenoot zal zowel de Giro d’Italia als de Tour de France rijden. Volgens Van Aert is het klassement in Italië geen doel op zich, maar dat is zonder zijn trainer Jim van den Berg gerekend.

Die vertelt een ander verhaal in de podcast Live Slow, Ride Fast. “Ik denk dat zijn ambities in Italië verder reiken dan een keer de roze trui dragen of een etappewinst”, klinkt het.

Voor Van den Berg wordt het klassement wel belangrijk. “Ik denk dat hij wil proberen om een algemeen klassement te rijden. Niet dat hij gaat winnen, maar het wel eens wil proberen.”

Volgens zijn trainer past dit in de ontwikkeling en progressie die Van Aert moet maken. “Het is een logische transitie. Simon Yates gaat een klassement rijden in de Giro d'Italia, maar volgens mij is er ook allang een plan om met Van Aert eens te kijken hoe ver hij zou kunnen komen.”

In de Tour de France liet Wout van Aert al zien dat hij het hooggebergte wel aankan. Van den Berg vindt dat een plaatsje in de top vijf zeker mogelijk moet zijn voor Van Aert.