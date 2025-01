Tom Dumoulin spreekt Sven Vanthourenhout tegen over revalidatie van Remco Evenepoel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel moet in de eerste maanden van 2025 nog revalideren na zijn zware valpartij. Ook Tom Dumoulin maakte heel wat mee tijdens zijn carrière en ziet het wel goedkomen met de dubbele olympische kampioen.

Het komt wel weer goed met Remco Evenepoel na zijn zware val op training, maar het zorgt wel weer voor een rem. Evenepoel zal enkele koersen (en zeges) missen in het voorjaar, daar wees Sven Vanthourenhout al op.

De ex-bondscoach noemde het ook "bullshit" dat Evenepoel sterker zou terugkeren door zijn revalidatie. Ex-renner Tom Dumoulin, die de Giro won in 2017, is het niet helemaal eens met die uitspraak van Vanthourenhout.

"Misschien is het net goed voor een volgende stap: soms zet je één stap achteruit om er twee vooruit te maken. Hopelijk is dat bij hem het geval", zegt Dumoulin bij Sporza. En Dumoulin heeft ook nog een advies voor Evenepoel.

Dumoulin raadt Evenepoel kalmte aan

Want de dubbele olympische kampioen mist een groot stuk van zijn basis doordat hij deze winter niet heeft kunnen trainen. Volgens Dumoulin is het dan ook verstandig voor Evenepoel om eerst zijn basis op te bouwen voor hij weer veel gaat koersen.

Evenepoel kan nu snel toewerken naar een drukke koersperiode met onder meer Luik-Bastenaken-Luik, maar dat kan tijdens de Tour dan wel in zijn nadeel zijn. "Ik zou zeggen: werk dus in alle rust toe naar de Ronde van Frankrijk. Hij start daar in ieder geval als meest frisse."