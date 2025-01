Klare taal van de bondscoach: Remco Evenepoel moet wel een andere aanpak hanteren dan zijn grootste concurrenten

Remco Evenepoel weet heel goed wie zijn grootste concurrenten zijn. Meestal hanteren de groteronderenners een aanpak die goed op elkaar lijkt. Evenepoel moet in 2025 de uitzondering zijn.

Omdat zijn herstel iets langer zal duren dan oorspronkelijk gepland kan dat nu eenmaal niet anders. Het moet toch een mentale tik geweest zijn toen Evenepoel dat nieuws kreeg. "Ik stel mij die vraag ook", knikt Serge Pauwels bij Sporza. "Een Pogacar en Vingegaard zijn allemaal aan het trainen. Dat moet je toch goedmaken op iemand die al wereldtop is en elk jaar nog een paar procent verbetert. Het is niet anders."

De bondscoach laat een ballonnetje op over hoe Evenepoel het dan wel zou kunnen doen met het oog op de Tour de France. "Nu zal hij meer in één rechte lijn naar de Tour zal toewerken, terwijl er anders een rustperiode zou zijn na de klassiekers. Misschien zal hij winst boeken op een moment dat anderen dan aan het rusten zijn", werpt Pauwels op.

Evenepoel heeft veel twijfels weggewerkt

Iedereen hoopt op nog een volgende stap van Evenepoel, maar we moeten vooral de progressie die hij reeds maakte al koesteren. "Hij heeft een grote stap gezet in 2024. Ik denk dat er voordien, ondanks die Vuelta-zege, nog altijd wat twijfel was of hij in het hooggebergte drie weken met de allerbesten mee zou kunnen. Het antwoord is: ja, dat kan hij."

Daar kan Evenepoel vertrouwen uit putten om te proberen nog beter te doen. "Na de vorige Tour was hij al bezig met aan welke puntjes hij moest werken om nog dichter bij Pogacar te komen. Het is nog een serieus gat om te dichten. Dat zijn dingen die nu op de tweede plaats komen. Hij moet nu zelf weer de oude worden en dan pas kan hij aan die details gaan werken."

Conditie Evenepoel moet blijken in koersen

Of Evenepoel weer helemaal de oude is, zouden we te weten moeten komen vanaf het tweede deel van april, wanneer hij weer wedstrijden gaat rijden.