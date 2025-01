Van der Poel moet vol aan de bak voor het WK, helpt Van Aert de Belgen een handje?

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Dit weekend staan de twee laatste manches in de Wereldbeker veldrijden op het programma. Daarin moet Mathieu van der Poel vol aan de bak voor het WK veldrijden.

Zaterdag staat in Maasmechelen een tweede en laatste duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert op het programma. Het is ook afwachten hoe Europees en Belgisch kampioen Thibau Nys zich in de strijd zal mengen.

Zondag wordt dan de laatste manche van de Wereldbeker gereden in het Nederlandse Hoogerheide. Daar komt alleen Mathieu van der Poel aan de start, Wout van Aert rijdt in Maasmechelen zijn laatste cross van het seizoen.

Door zijn afzegging voor de Wereldbeker in Dendermonde door zijn ribblessure heeft wereldkampioen Van der Poel wel nog wat werk in Maasmechelen en Hoogerheide wil hij op het WK in Liévin op de eerste startrij staan.

Snoept Van Aert Van der Poel punten af?

De eerste acht uit het klassement in de Wereldbeker mogen op de eerste startrij staan op het WK, Van der Poel staat nu tiende in het klassement. In elke manche krijgt de winnaar 40 punten, de achterstand van Van der Poel op nummer acht Ronhaar bedraagt 27 punten.

Van Aert kan zonder zijn deelname aan het WK de Belgen toch nog een handje helpen door Van der Poel kostbare punten af te snoepen. Als de wereldkampioen niet in de top acht eindigt in de Wereldbeker moet hij op de tweede startrij beginnen op het WK.

Stand Wereldbeker veldrijden