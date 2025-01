Wout van Aert als de ideale ... knecht?! Wielrenner komt met een opmerkelijk lijstje voor de dag

Dé ultieme kwaliteit van Wout van Aert, dat is toch wel meer dan voor knecht spelen? Eén van zijn collega's uit het peloton schuift hem desondanks naar voren als zijn favoriete 'domestique'.

Eurosport vraagt Magnus Cort, de Deen van Uno-X Mobility, naar zijn fantasy dream team, waarbij hij maximaal één renner uit dezelfde ploeg mag selecteren. Vingegaard is weinig verrassend de klimmer die hij kiest. Voor een sprinter komt Magnus Cort uit in ons land. Zijn voorkeur gaat immers uit naar Jasper Philipsen van Alpecin-Deceuninck.

Dat betekent wel dat hij Mathieu van der Poel niet meer kan aanduiden als klassieke renner van zijn dream team. Magnus Cort gaat dan maar opnieuw voor een landgenoot in deze categorie: Mads Pedersen van Lidl-Trek. Als tijdrijder valt zijn keuze niet op Remco Evenepoel maar wel op de Italiaan Filippo Ganna, al iets langer een specialist in het vak.

Reporter vindt keuze van Magnus Cort 'cool'

De enige categorie die dan nog overblijft, is die van 'domestique', wat in het wegwielrennen zoveel betekent als helper of knecht. "Wout", duidt Cort Van Aert aan met veel overtuiging en een brede glimlach op zijn gelaat. "Een hele coole keuze", vindt de reporter in kwestie. "Als we hem maar eens zover konden krijgen dat hij dat doet", lacht Cort.

Wout van Aert som hjælperytter?🤔



Se, hvordan Magnus Cort sammensætter sit drømmecykelhold, her🚴#cyklingdk pic.twitter.com/gMCpCNTJKs — Eurosport Cykling (@ES_Cykling) January 22, 2025

Bij Visma-Lease a Bike hebben ze dat alleszins al meerdere keren voor elkaar gekregen. Hoewel Van Aert de kopman is in het voorjaar, heeft hij ook al dikwijls werk opgeknapt in dienst van een andere renner. Dan denken we in de eerste plaats aan zijn werk voor Vingegaard in de Tour, maar in een andere grote ronde kan hij ook perfect in dienst van een pure sprinter rijden.

Wout van Aert veel meer dan een 'domestique'

Het is dus wel opletten dat zijn imago niet te veel naar die kant overhelt, want Wout van Aert is natuurlijk veel meer dan goede 'domestique'.