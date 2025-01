De Clercq heeft grote vraag over het WK veldrijden: "Na één ronde al gedaan?"

Het wordt volgende week het eerste WK veldrijden van bondscoach Angelo De Clercq. Al is de opdracht niet simpel: Mathieu van der Poel kloppen.

Drie maand geleden werd Angelo De Clercq bondscoach van de veldrijders. Op zijn eerste WK wacht hem de haast onmogelijke taak om Mathieu van der Poel van de wereldtitel te houden.

Plannen en tactieken maken is één iets, maar met de Nederlander kan je die al heel snel in de prullenmand mogen gooien, zo beseft De Clercq maar al te goed.

“Ik besef heel goed dat elk plan al na één ronde kan gedaan zijn”, lacht De Clercq in Het Nieuwsblad. “Cross is nu eenmaal een heel individuele sport. Ik zou graag zeggen dat we Mathieu kunnen kloppen zolang we maar met negen allemaal tegen hem rijden.”

Maar zo simpel is het niet. Als je bekijkt op welk parcours het WK gereden wordt, dan speelt dat allemaal maar in het voordeel van Van der Poel.

“Zeker op een parcours als Liévin waar er veel minder dan op het EK in Pontevedra eerder dit seizoen strategie aan te pas zal komen”, gaat De Clercq verder.

En dan zijn er nog tal van andere factoren, zoals het weer. “Maar dat betekent niet dat je niet met een aantal scenario’s naar Liévin moet afzakken. Als er zich kansen voordoen, moet je er klaar voor zijn.”