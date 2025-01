Plots weer twijfels over Eli Iserbyt? Paul Herygers zegt wat hij denkt over WK veldrijden

Vorige week in Benidorm werd Eli Iserbyt nog tweede, in Maasmechelen moest hij tevreden zijn met de 18de plaats. Toch maakt Paul Herygers zich weinig zorgen voor het WK.

Hoogtes en laagtes, dat is zowat het seizoen van Eli Iserbyt in het veld samengevat. De voormalige Belgische kampioen moest op het BK tevreden zijn met plek zeven, in Benidorm werd hij tweede. Om in Maasmechelen dus weer weg te zakken.

Al had Iserbyt daar ook een excuus voor, hij reed al snel lek. Hij zakte op een gegeven moment weg naar de 28ste plaats, maar knokte zich wel nog terug naar de 18de plaats. Toch maakt Paul Herygers zich geen zorgen.

Herygers over Iserbyt en WK veldrijden

"Eli weet perfect hoe hij uit zo'n verloren hoek moet geraken. Dat heeft hij dit jaar misschien al 5 keer bewezen. Hij heeft al van alles meegemaakt, maar plots haalt hij dan toch weer geweldig uit", zegt Herygers bij Sporza.

"Sowieso is hij een knaap die we op het WK nodig hebben. Ik reken op hem, voor de top vijf", gaat Herygers nog verder. In 2022 en 2023 was Iserbyt telkens goed voor brons op het WK, vorig jaar werd hij vijfde.

Al drie jaar valt Iserbyt dus niet uit de top vijf op het WK veldrijden, hij weet dus hoe hij zich moet voorbereiden. Zorgt hij straks in Hoogerheide nog voor een goede generale repetitie?